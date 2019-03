Sudamericano Sub 17: Prohibieron el ingreso de hinchas a pesar que tenían entradas [VIDEO]

El campeonato Sudamericano Sub 17 ha generado gran expectativa en los hinchas porque el ingreso es gratuito gracias a la Federación Peruana de Fútbol y a la Conmebol.

Sin embargo, parece que la decisión no es la más adecuada o quizás el plan no se viene ejecutando de la manera correcta. En la primera jornada, se formaron colas interminables para canjear las entradas gratuitas en las boleterías del estadio de San Marcos.

Debido al desorden y para garantizar la seguridad del espectáculo, la FPF cambió la modalidad de canje. Para la segunda fecha, los hinchas debían hacer el proceso en la página web de Joinnus. La Federación hizo el anuncio vía Twitter el mismo día del partido, pero el mensaje no llegó a todos, por eso varios fanáticos no pudieron entrar al Perú vs Venezuela. Pensaron que el canje se seguía haciendo en el coloso sanmarquino.

Una gran cantidad de ciudadanos venezolanos protestó por la falta de orientación, generando desorden y alteración del orden público, la policía tuvo que intervenir, por ello las autoridades se vieron obligadas a cerrar las puertas del recinto universitario para evitar que la situación se salga de control. Mucha gente que tenía entrada no pudo ingresar.

Los revendedores también aprovecharon la ocasión para hacer su negocio. Ofertaban los boletos a 10, 20, 30 y 40 Soles. Varios fanáticos no ingresaron porque fueron sorprendidos. La seguridad detectó que los boletos eran falsificados y otros no tenían el número del DNI del portador. Un hincha reveló que pagó 10 Soles por una entrada "a una amiga de adentro".

Ya sabe, a partir del 23 de marzo la modalidad para adquirir los boletos del Sudamericano Sub 17 es exclusivamente virtual. Luego de imprimir las entradas, puede acercarse al estadio de San Marcos con su DNI.

Fuente: TV PERÚ