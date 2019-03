Directivo de Sport Boys: "Luis Álvarez no tiene palabra"

Sport Boys anunció la contratación de tres flamantes refuerzos para la presente temporada: Jean Tragodara, Junior Ross y Paolo de la Haza se unieron al plantel chalaco bajo las órdenes de Manuel Fernández.

Sin embargo, aún el tema de refuerzos parece que aún no se ha terminado por cerrar en el Callao. Según el dirigente Sebastián Capurro, Sport Boys venía negociando con Luis Álvarez para reforzar la plantilla y cuando todo parecía encaminado, el mediocampista decidió firmar por Carlos Mannucci.

"Álvarez ya no llegará al Boys. Conversé con él hoy a las 10:00 de la mañana para que se sume mañana a los entrenamientos, pero hace unos minutos me viene con que se irá a otro equipo. Ahora creo que se va al Mannucci. Llegaba como jugador libre, pero todo esto me sorprende. Álvarez es un jugador que no tiene palabra", refirió Capurro en entrevista a radio Ovación.

A su vez, desveló que Carlos Olascuaga, ex jugador de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Cienciano del Cusco, Sport Rosario, entre otros equipos, podría llegar a Sport Boys y, de concretarse, se terminaría por cerrar los refuerzos.

"Espero que Olascuaga llegue mañana para que se sume lo más pronto posible al equipo. Es un jugador que nos interesa mucho. Después de Olascuaga ya no llegará ningún jugador más. Nosotros podemos tener simpatía por muchos jugadores, pero tenemos que ser conscientes con el presupuesto del club", concluyó.