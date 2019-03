Conoce la programación de árbitros de la séptima fecha de la Liga 1

LÍBERO.PE pudo conocer la programación de árbitros de la séptima fecha de la Liga 1 que empezará este viernes con los partidos Unión Comercio vs Carlos Mannucci y Alianza Lima vs UTC.

VIERNES 29 DE MARZO

15:30 Unión Comercio vs Mannucci - Pablo López (Conar)

20:00 Alianza Lima vs UTC - Edwin Ordóñez (Conar)



SÁBADO 30 DE MARZO

15:30 Binacional vs Universitario - Augusto Menéndez (Conar)

17:45 Sport Huancayo vs Real Garcilaso - Bruno Pérez (Conar)

20:00 FBC Melgar vs San Martín - Michael Espinoza (FIFA)



DOMINGO 31 DE MARZO

13:30 Sport Boys vs Ayacucho FC - Miguel Santiváñez (FIFA)

15:30 Alianza Universidad vs Pirata FC - Luis Garay (FIFA)

16:00 Sporting Cristal vs Dep. Municipal - Joel Alarcón (FIFA)

18:15 César Vallejo vs Cantolao - Gean Barbagelata (Conar)

Cabe señalar que el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario se jugará en la novena fecha en el estadio de Matute el lunes 15 de abril a las 8:00 p.m.