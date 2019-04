Universitario anuncia los horarios de sus partidos ante Alianza y Cristal por la Liga 1 Movistar

Universitario de Deportes dio a conocer los horarios de los partidos que afrontará en abril por la Liga 1 Movistar, entre los cuales se encuentran sus dos rivales clásicos: Alianza Lima y Sporting Cristal. Conoce los detalles a continuación.



A través de Facebook, el cuadro de Nicolás Córdova presentó los horarios de sus partidos correspondientes a este mes, los cuales se jugarán en la capital.

Universitario y Alianza Lima se medirán en el superclásico peruano el lunes 15 de abril a las 8 p.m. en Matute. Luego de ello, los 'cremas' se enfrentarán a Cristal el sábado 27 en el Estadio Nacional a la misma hora.



Es importante mencionar que su primer escollo será Sport Huancayo, al cual recibirán este sábado en el Estadio Monumental a las 8:00 p.m.

HORARIOS DE UNIVERSITARIO EN ABRIL

06/04: Universitario vs Sport Huancayo (8:00 p.m.)

Estadio Monumental



15/04 Alianza Lima vs Universitario (8:00 p.m.)

Estadio Matute



21/04 Universitario vs Sport Boys (8:00 p.m.)

Estadio Monumental



27/04 Sporting Cristal vs Universitario (8:00 p.m.)

Estado Nacional

Dato

Universitario marcha en el puesto 6 de la Liga 1 Movistar en la casilla 11. En la última fecha fue goleado por Binacional por 4-2.