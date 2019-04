¡Atención crema! Universitario jugará siete partidos consecutivos en Lima

Las últimas salidas de Universitario fueron terribles. La altura les chocó demasiado y cayeron ante FBC Melgar en Arequipa y Binacional en Juliaca. Seis goles en contra y tres a favor es el saldo de la U jugando de visitante fuera de la capital.

Bueno, para tranquilidad de Nicolás Córdova y los hinchas cremas, el equipo afrontará una seguidilla de partidos en Lima. Son en total siete encuentros que en teoría los deben aprovechar para recuperar terreno en la Liga 1 Movistar.

06/04: Universitario vs Sport Huancayo

15/04 Alianza Lima vs Universitario

21/04 Universitario vs Sport Boys

27/04 Sporting Cristal vs Universitario

04/05 Universitario vs César Vallejo

11/05 Cantolao vs Universitario

18/05 Municipal vs Universitario

Universitario marcha en la sexta posición del Apertura con 11 puntos, a 8 del líder Sporting Cristal que está invicto con 19 unidades. El cuadro crema sabe que todavía quedan 10 partidos por jugar, así que las chances de salir campeón del primer torneo del año están intactas.