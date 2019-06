Conoce cómo se jugarán las semifinales de la etapa provincial de Lima de la Copa Perú

La Copa Perú, más conocido en nuestro medio como el "Fútbol Macho", ha entrado en su la recta semifinal en la Etapa Provincial de Lima luego de conocerse los resultados de partidos muy emotivos.

Deportivo Independiente Miraflores, Solidaridad FC, Fraternal Santa Clara y Hender Morales son los cuatro equipos que pelearán por el pase a la gran final.

El DIM de Miraflores es uno de los favoritos para ganar el título luego de lograr la clasificación a "semis" derrotando 2-1 al Cultural Géminis de Comas el estadio Héctor Chumpitaz de Villa María del Triunfo.

En otros encuentros, Hender Morales de Villa María del Triunfo derrotó 2-0 al Estrella Roja de Barranco, Solidaridad FC de San Martín de Porres venció por penales 6-5 a Barranco City luego de empatar sin goles y Fraternal Santa Clara de Ate goleó 4-0 a Mercurio Alto de Los Olivos.

En las próximas horas de programarán las llaves de las semifinales que se disputarán en un partido único y en campo neutral. La Etapa Departamental de Lima estará conformada por 16 equipos de las 8 provincias de la capital limeña.

ETAPA PROVINCIAL LIMA COPA PERÚ 2019

Social Venus vs Huaral 2

Huaura 1 vs Canta 2

Barranca 1 vs Cañete 2

Huarochiri 1 vs Lima 2

Lima 1 vs Barranca 3

Cañete 1 vs Huaura 2

Canta 1 vs Barranca 2

Huaral 1 vs Huarochiri 2