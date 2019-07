¡Último minuto! Raúl Leguía fue elegido por la SUNAT como nuevo administrador de Universitario

Raúl Leguía de la empresa Solución y Desarrollo asumirá las riendas de Universitario de Deportes tras ser designados por la SUNAT en la Junta de Acreedores realizada este lunes 22 de julio.

El regreso de Raúl Leguía ha generado el rechazo de un grupo de hinchas cremas en las redes sociales, quienes recuerdan que durante su anterior gestión el equipo perdió puntos en mesa y se contrataron jugadores que no cumplieron con las expectativas.

Esta mañana, la Sunat eligió a la empresa Solución y Desarrollo (hermanos Héctor y Humberto Leguía) la nueva encargada de administrar al club Universitario de Deportes. A la reunión no acudió el anterior administrador, Carlos Moreno ni José Gamarra, representante legal de Gremco.

Sunat tomó como primer punto remover a Gremco de su cargo. La votación fue un 57% en contra de Carlos Moreno, siendo propuesta por el máximo ente tributario el regreso de Solución y Desarrollo como el nuevo administrador.

"Estoy feliz de regresar a la U, estoy seguro que hemos aprendido de nuestros errores y con el apoyo de todos saldremos adelante", declaró Humberto Leguía tras conocer su regreso al club crema.

Se supone que en un máximo de una semana, Solución y Desarrollo tomará el control de Universitario, removiendo todo el aparato administrativo, como es gerencias, jefaturas y departamentos.

Si bien es cierto, que la Sunat dio la orden que la nueva administración no toque el tema deportivo, esto sería casi imposible de variar. Como se recuerda, el actual entrenador de Universitario, Ángel Comizzo tiene una terrible relación con José Luis 'Puma' Carranza, exjugador que tendría un cargo directivo con los hermanos Leguía.

Es decir, el entrenador argentino renunciaría a su cargo. Todo depende del cargo que tenga el ´Puma' en el club merengue.

La orden de Sunat es no tocar lo deportivo y dejar al comando técnico. Sin embargo, entiendo que Comizzo no aceptaría continuar si están algunas personas que tuvieron conflictos con él. https://t.co/pSoZJTXxDQ

Roberto Chale en Junta de Acreedores de Universitario: “Estoy contento con la nueva designacion de los señores Leguía ya que ellos me trataron muy bien y me pagaban al día. Espero que no vuelvan los señores Elejalde, Moreno y Gamarra ya que ellos me trataron de matar". pic.twitter.com/gbsb8oNCWF