Universitario: ¿cuál será la situación de Ángel Comizzo tras ser elegida una nueva administración?

¿Y ahora? Luego de la Junta de Acreedores de este lunes, SUNAT designó nuevamente a Raúl Leguía de ‘Solución y Desarrollo’ como el nuevo administrador temporal de Universitario. Con ello el cuadro crema pasará a manos de un nuevo mandato en las próximas semanas, algo que ha sido rechazado por los hinchas del club estudiantil.

Además, Raúl Leguía llegará al mando de Universitario junto a Roberto Chale y José Luis Carranza en puestos que aún no se han definido. Esto podría complicar la continuidad de Ángel Comizzo como entrenador del equipo estudiantil.

Y es que, el estratega argentino y el ídolo de Universitario han tenido fuertes cruces de palabras luego de la salida de Comizzo de Ate en el 2014. "Ese señor se fue mal de la 'U', no ha respetado al club, no ha respetado a la hinchada y para mí no existe. Se fue como los cobardes, huyendo como las ratas y dejando las cosas en el aire", señaló el ‘Puma’ Carranza hace algunas semanas.

Los Leguía quieren la continuidad de Comizzo

Las primeras informaciones señalan que la Administración entrante quiere mantener a Ángel Comizzo al frente del primer equipo de Universitario. Sin embargo, el estratega argentino podría no seguir en el cuadro crema, ya que fue la dirigencia saliente quien confió en el ex jugador de River Plate.

Además, la presencia de Roberto Chale y ‘El Puma’ Carranza podrían incomodar el trabajo del argentino al mando de Universitario. Y es que estas dos figuras siempre han mantenido el respaldo a los hermanos Leguía que ahora asumirán el mando en el cuadro crema.

Universitario arrancó de la mejor manera el Torneo Clausura donde consiguió seis puntos de seis tras las dos victorias ante Unión Comercio de local y Pirata FC en condición de visitante con una gran actuación del boliviano, Henry Vaca.