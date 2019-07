Henry Vaca: "No dudé en venir al equipo más grande del Perú" [VIDEO]

Henry Vaca habló sobre su presente en Universitario y aseguró que tomó una de las mejores decisiones de su carrera porque ha llegado a un club con mucha historia y con compañeros que lo hacen sentir como en casa.

“Estoy contento porque me han recibido de la mejor manera y eso hay que aprovechar eso. Estoy muy feliz de estar acá. No dudé en venir al equipo más grande del Perú. Desde que me comentaron que había esa posibilidad acepté”, agregó sobre su llegada al elenco estudiantil", señaló el boliviano a Gol Perú.

El denominado "Messi Boliviano" tuvo un debut auspicioso ante Pirata FC en la ciudad de Olmos. Entró en la segunda mitad y habilitó a Germán Denis para que anote el gol del triunfo.

“Busco ser titular, salir campeón, hacer historia y crecer como futbolista ya que venir a un equipo grande genera mucho compromiso. Entonces, es un gran reto para mí”, manifestó.

Universitario se prepara el partido ante Los Caimanes por los octavos de final de la Copa Bicentenario. El duelo se disputará el 11 de agosto en Olmos, una localidad que le trae buenos recuerdos a Vaca.

Luego del receso por los Juegos Panamericanos Lima 2019, la U recibirá a la Universidad San Martín por la tercera fecha del Torneo Clausura el viernes 16 de agosto (8:00 p.m.) en el estadio Monumental de Ate.