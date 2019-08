Juan Manuel Vargas recibió aval de Germán Leguía para su regreso a la U: "Lo maltrataron" [VIDEO]

Juan Manuel Vargas dejó Universitario de Deportes a inicios de la temporada tras una drástica decisión del entrenador de aquel entonces, Nicolás Córdova. El técnico chileno consideró que el futbolista de 35 años no estaba a pleno y lo desafectó para la última recta del Descentralizado 2018.

Consecuente con sus acciones, Córdova no tomó en cuenta a Vargas para la presente campaña y la administración temporal no tuvo más remedio que no ofrecerle una renovación. Es por ello que Vargas abandonó el plantel 'crema' para el Torneo Apertura 2019 de la Liga 1.

Juan Manuel Vargas regresaría a Universitario de Deportes

No obstante, este panorama cambiaría drásticamente. Y es que Líbero pudo conocer que el 'Loco' podría pegar la vuelta al club crema, aunque como invitado. La administración de los hermanos Leguía le habría solicitado al comando técnico liderado por Ángel David Comizzo permitir la llegada de Vargas al plantel.

La idea es que el grupo tenga un líder nato que los motive en la búsqueda de la título nacional, el cual le ha sido esquivo desde el año 2013, temporada en la que Universitario de Deportes dio el grito de campeón de la mano con el DT argentino.

Universitario de Deportes | Juan Manuel Vargas recibe respaldo de Germán Leguía

Dentro de esta posibilidad, el mítico ex jugador de Universitario de Deportes, Germán Leguía, también salió en defensa de Juan Manuel Vargas, quien a su parecer fue maltratado.

"Lo maltrataron. Lo usaron. Eso no puedes hacer. Él es el último de los 'mohicanos' porque si Alianza tiene a Farfán, Pizarro, Guerrero, la U solo tiene al 'Loco' Vargas como imagen en el mundo", indicó 'Cocoliche' en entrevista a ESPN.