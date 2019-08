Christian Cueva cerca de dejar el Santos tras interés del Botafogo

Christian Cueva no la pasa bien en el Santos y el excesivo cupo de extranjeros -seis en total- representa un gran problema para el técnico Jorge Sampaoli. Sin embargo, todavía hay una solución favorable para el talentoso volante de la selección peruana. De acuerdo al portal "GloboEsporte", el más famoso de Brasil, el Botafogo ha preguntado por la cesión de Aladino. El club carioca esperará una respuesta definitiva hasta el próximo miércoles 7 de agosto. ¿Aceptará?

"Christian Cueva es el nuevo objetivo de Botafogo para fortalecer su sector ofensivo. El club carioca inició conversaciones con el empresario peruano, que está en Santos y no ha tenido muchas oportunidades con el entrenador Jorge Sampaolli", informa "GloboEsporte" de Brasil.

El Botafogo cree tener el espacio necesario para darle la continuidad que necesita Christian Cueva. Ojo que Ricardo Gareca también está pendiente de su situación con el Santos.

"La idea de Botafogo es hacer con Christian Cueva algo similar a lo que hizo con Erik, un delantero que pertenecía a Palmeiras: darle al jugador la oportunidad de recuperar su fútbol. Por lo tanto, Santos, en enero, tendría un atleta en aumento, que es cuando Peixei comenzaría a pagar la inversión realizada", agrega el portal deportivo más famoso de todo Brasil.

Tras disputar la Copa América 2019, Christian Cueva no ha aparecido en las formaciones del Santos. A diferencia de Paolo Guerrero, con el Inter de Porto Alegre, y Miguel Trauco, en su momento con el Flamengo, tuvieron acción en pocos días de haberse terminado el torneo sudamericano.

"Botafogo está interesado en el centrocampista peruano Christian Cueva, de Santos. Sería un contrato de préstamo hasta el final de la temporada. El primer contacto con el representante ya se ha hecho. El club espera respuesta. La negociación debe hacerse con Santos", escribe el periodista brasileño Thiago Veras.

Botafogo está interessado no meia peruano Cueva, do Santos. Seria um contrato de empréstimo até o fim da temporada. Primeiro contato com o representante já foi feito. Clube aguarda resposta. Negociação precisa ser feita com o Santos. #TUPI