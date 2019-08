Chemo del Solar y el panel de Fox Sports criticaron duramente a Alianza Lima: "No mostró nada" [VIDEO]

Alianza Lima jugó uno de sus peores partidos bajo el mando de Pablo Bengoechea. El equipo blanquiazul cayó 3-1 ante la Universidad César Vallejo en el estadio Mansiche de Trujillo gracias a un inspirado Santiago Silva, quien anotó tres goles.

Fox Sports analizó el compromiso y el panel conformado por Chemo Del Solar (DT de Vallejo), Peter Arévalo, Flavio Maestri, Julio César Uribe, Eddie Fleischmann y Julinho, coincidieron que los íntimos fueron superados con justicia porque su nivel fue muy discreto.

"Alianza estuvo irreconocible porque como dice Chemo ya habían estudiado al rival, sabían lo que hacía, que era un equipo que jugaba con pelota larga, algo que le funcionó ante Cristal, algo que le funcionó ante Boys, pero contra Boys y Cristal mostró más fútbol, contra Vallejo no mostró nada", señaló Peter Arévalo.

"Alianza no tuvo la pelota contra Vallejo, en el porcentaje Vallejo lo superó también. Alianza abusa de la pelota larga, cuando Chemo dice que Godoy y Beltrán no salgan jugando del fondo... Godoy y Beltrán no salen jugando nunca del fondo", agregó.

¿QUÉ LE PASÓ A ALIANZA LIMA ANTE CÉSAR VALLEJO?



El análisis del equipo de #FOXSportsPeru, con la opinón del DT del rival de turno de los aliancistas, Chemo Del Solar. pic.twitter.com/iRVZX83Fm9 — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) August 19, 2019

Por su parte, Chemo Del Solar reveló que su estrategia fue tapar las salidas de Alianza Lima porque ya los había estudiado. "En el partido con Boys y Cristal sí vi en un momento que jugaban con Cuba, se la regresaban al central, buscaban por dentro a Cartagena contra Boys a Rinaldo también, vi un poco más de eso en los partidos que me había tocado revisar y eso el día de ayer (partido) no lo vi mucho", afirmó el DT de Vallejo.

Flavio Maestri aseguró que "Alianza no fue ordenado para defender" y cuestionó a Pablo Bengoechea por dejar muy expuesto en el medio a Rinaldo Cruzado, quien fue expulsado. "¿Cruzado tiene marca?", preguntó el "Tanque".

A su turno, Eddie Fleischmann manifestó que Alianza "fue un equipo largo" y señaló que los jugadores íntimos siempre llegaban tarde a los cruces. El panel estuvo de acuerdo en el pobre desenvolvimiento de los dirigidos por Pablo Bengoechea.