Se quedó en el aire: ¿Roberto Mosquera renunció a Royal Pari pensando que lo iban a llamar de la Selección Boliviana?

Roberto Mosquera hizo noticia esta semana por un supuesto interés de la Selección de Bolivia para ficharlo. Inclusive, la noticia coincidió con su renuncia al Royal Pari y muchos pensaron que había dejado el buzo "inmobiliario" para asumir la dirección técnica del combinado verde.

Sin embargo, desde la Federación Boliviana de Fútbol aseguraron que el entrenador peruano no tiene posibilidades de dirigir a la Selección. "Roberto Mosquera no estuvo ni está dentro de nuestros planes. Él podrá tener toda la capacidad del caso, pero no es para dirigir a nuestra selección boliviana", dijo el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marco Rodríguez, a "Fútbol Como Cancha" de RPP Noticias.

"En estos momentos tenemos a tres entrenadores en carpeta para dirigir a la selección de Bolivia, sin embargo en el camino pueden aparecer otras propuestas. ¿Quiénes son esos tres? Crespo, Camacho y el otro nombre no lo recuerdo muy bien", agregó el directivo altiplánico.

Por su parte, Roberto Mosquera aclaró que su salida de Royal Pari fue en los mejores términos debido a los malos resultados. En ocho partidos jugados en la liga boliviana, el equipo ganó dos, perdió tres y empató dos.

"No es solo el último resultado, nosotros perdimos tres partidos de local en un año y medio. Sino que no se han dado los resultados en un conjunto de partidos. Yo no juego pero soy el responsable, hablé con mi comando técnico, nos reunimos y antes que hayan malas caras hablé con la directiva", aclaró.

"Me dieron la Selección (de Bolivia) en enero, pero no acepté ya que tenía contrato. Acá se está especulando con eso, hay mil versiones en las redes sociales pero yo no puedo parar eso. A mí nadie me ha llamado particularmente a preguntarme sobre eso", manifestó.