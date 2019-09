Federico Rodríguez y su felicidad de jugar por Alianza Lima: "estoy en un club que te da todo"

El último fin de semana Federico Rodríguez marcó su primer gol con Alianza Lima y, más allá del empate con sabor amargo ante Municipal, el 'pelado' aseguró que anda en un gran momento. También alabó a la institución victoriana.

"Estoy en un club que te da todo y lo valoro a full. Firmé un año por Alianza Lima y, por cómo me siento, me gustaría quedarme mucho tiempo, pero eso se consigue con trabajo y demostrando día a día", manifestó el uruguayo.

Acto seguido, el atacante Federico Rodríguez contó detalles de su llegada al conjunto 'blanquiazul'.

"Me sorprendió para bien que Pablo Bengoechea me llamé personalmente para venir. Yo tenía alguna opción en México pero que él se comunique conmigo para venir a un cuadro grande, fue fundamental para yo tomar una decisión. He salido campeón dos veces en Segunda división de Uruguay pero aún no me ha tocado en Primera", agregó a los 'Renegrones'.

Eso sí, el 'charrúa' es consciente que su objetivo principal de coronarse campeón con Alianza Lima.

"Mi objetivo principal de este año es salir campeón con Alianza Lima, eso está antes que cualquier objetivo personal", sentenció.