Sport Boys: Paolo De la Haza catalogó el partido ante Municipal de "vida o muerte"

Sport Boys se jugará la vida esta noche frente a Deportivo Municipal y Paolo De la Haza lo sabe. Últimos en el acumulado con 15 puntos, los rosados no pueden ni empatar el partido en el Callao (8 pm).

Por esta razón, el defensa de Sport Boys indicó que este duelo será de "vida o muerte" para el futuro de la institución.

"Es un partido de vida o muerte, enfrentaremos a un buen rival. Esperemos estar a la altura y ganar los tres puntos. No tenemos más margen de error, debemos buscar los tres puntos desde el inicio", manifestó el hombre de Sport Boys de 35 años.

Acto seguido, Paolo De La Haza aseguró que tendrán el apoyo de todos sus hinchas en el recinto chalaco.

"Sport Boys no tiene altura, no tiene sol, no tiene cancha sintética, pero sí tenemos un plus que es nuestra gente. Tenemos que aprovechar el empuje de nuestra gente y que la número 12 se haga sentir", agregó.

En cuánto al equipo de esta noche ante Municipal, sería con: Medina; Tejada, Paolo, Balbín, Rodríguez; Urquiaga, Torrejón, Ross, Chávez; S. Gonzáles y S. Penco.