Roberto Mosquera y la dura llamada de atención a Christian Cueva

Roberto Mosquera es un técnico que se le caracteriza de no tener pelos en la lengua y cuando tiene que recriminar o criticar algo lo hace. Esta vez, el entrenador nacional, se animó hablar de Christian Cueva, de la selección peruana y de Ricardo Gareca.

En una entrevista para El Comercio, Roberto Mosquera se refirió a los vergonzosos incidentes que protagonizo Christian Cueva durante sus vacaciones en Lima.

“Para empezar no es una travesura, Christian Cueva no está para travesuras. Él está en una etapa de ser un tipo serio y responsable. Ya se lo dije alguna vez, él nos está representando. Él no puede llegar un segundo tarde a ninguna pretemporada en el extranjero, porque el nombre del Perú está detrás. Debe ponerse serio y proyectar la imagen que necesitamos", declaró Mosquera.

Cueva imagen para los niños

Luego, Mosquera dijo que los Christian Cueva como los futbolistas representan un ejemplo para los niños. "Los jugadores de la selección peruana deben tener un autocontrol, porque hay niños que los aprecian y hay jóvenes que quieren ser como ellos. No hay que tener esos desvíos para ser un crack. El mensaje que se le manda a la sociedad es delicado. Christian Cueva es un genio, pero el genio necesita dormir, necesita cuidado“, agregó el DT.

Mosquera apoya a Ricardo Gareca

Respecto a la selección peruana que dirige Ricardo Gareca, el entrenador respaldó las decisiones del "Tigre". “Me alegra que se haya dejado de tomar en cuenta a los que venían sin nivel de compromiso. Habían varios que estaban en el extranjero que nunca se comprometieron. Se clasificó al Mundial con algunos jugadores del torneo local. Eso abrió la ambición de muchos futbolistas que sabían que el técnico de la selección los estaba mirando”, culminó.

Dirigirá en Perú

Respecto a dirigir en la liga 1, Mosquera dijo. "Está todo dado para volver, el único objetivo que no cumplimos en mis últimos años fue no haber campeonado con Alianza Lima. Me siento orgulloso de eso, sobre todo de la madurez que hemos tenido. Me imagino en un puesto de trabajo donde podamos ilusionarnos y cumplir los objetivos. De eso se trata, todo este tiempo he sido así. Si Cristal te llama es para campeonar, no es necesario ni que te digan".

Finalmente, Roberto Mosquera dijo que considera que su etapa para dirigir la selección peruana está cerrada. "Es difícil, creo que mi etapa en la selección está cerrada. Ojalá le vaya bien a Juan Reynoso pronto y que sea una posibilidad", dijo Mosquera.