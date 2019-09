Alianza Lima y Universitario son líderes del Clausura: ¿Quién tiene el mejor fixture?

Después de mucho tiempo, el fútbol peruano tiene a los dos equipos más grandes en la pelea por el título. Alianza Lima y Universitario suman 13 puntos en un Torneo Clausura que promete ser emocionante hasta la última fecha.

Los íntimos derrotaron a Ayacucho FC en Matute con goles de Balboa y Arroé, mientras los cremas vencieron con gol de Hohberg a Alianza Universidad en una plaza complicada como Huánuco. Los hinchas de ambos clubes se ilusionan con dar la vuelta olímpica y qué mejor que dejando en el camino al rival de toda la vida.

Este fin de semana, Alianza Lima visitará a UTC en Cajamarca y luego tendrá una racha de cinco partidos consecutivos en Lima. Universitario, por su parte, será local contra Binacional y luego tendrá que viajar al interior del país.

De las once fechas que faltan para el final del Clausura, Alianza Lima jugará siete veces en la capital y realizará cuatro viajes. Universitario jugará seis veces en Lima, una en el Callao y tres en provincias. Los "Grones" tienen una ligera ventaja.

El clásico del fútbol peruano se disputará el domingo 29 de septiembre (4:00 p.m.) en el estadio Monumental en un partido clave que podría despuntar al equipo ganador.

No podemos dejar de mencionar a equipos como Sport Huancayo, FBC Melgar y Sporting Cristal, que también están dando pelea en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Si los "Compadres" no mantienen la regularidad, ellos podrían desplazarlos.

Fixture de Alianza Lima

Fecha 7: UTC vs Alianza Lima - Cajamarca

Fecha 8: Alianza Lima vs Real Garcilaso - Lima

Fecha 9: Universitario vs Alianza Lima - Lima

Fecha 10: Alianza Lima vs Pirata FC - Lima

Fecha 11: USMP vs Alianza Lima - Lima

Fecha 12: Alianza Lima vs Carlos Mannucci - Lima

Fecha 13: FBC Melgar vs Alianza Lima - Arequipa

Fecha 14: Alianza Lima vs Alianza Universidad - Lima

Fecha 15: Binacional vs Alianza Lima - Puno

Fecha 16: Alianza Lima vs Sport Huancayo - Lima

Fecha 17: Unión Comercio vs Alianza Lima - Moyobamba

Fixture de Universitario

Fecha 7: Universitario vs Binacional - Lima

Fecha 8: Sport Huancayo vs Universitario - Huancayo

Fecha 9: Universitario vs Alianza Lima - Lima

Fecha 10: Sport Boys vs Universitario - Callao

Fecha 11: Universitario vs Sporting Cristal - Lima

Fecha 12: César Vallejo vs Universitario - Trujillo

Fecha 13: Universitario vs Cantolao - Lima

Fecha 14: Municipal vs Universitario - Huacho o Trujillo

Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC - Lima

Fecha 16: UTC vs Universitario - Cajamarca

Fecha 17: Universitario vs Real Garcilaso - Lima