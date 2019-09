Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: clásico peruano en el Fútbol Femenino

Se habló mucho durante la semana y hoy llegó el momento de demostrarlo en el clásico peruano. VER EN VIVO Universitario vs Alianza Lima ONLINE por la fecha 11 del Fútbol Femenino. Sigue la Transmisión LIVE STREAMING vía Facebook de Libero desde Campo Mar (11:00 p.m).

Este domingo Campo Mar será escenario del clásico del fútbol femenino entre @Universitario y @ClubALoficial por la fecha 11 del torneo Zona Lima Campeonato Nacional de Fútbol Femenino. #MismoADNuevaHistoria. ⚽️🔥 pic.twitter.com/vFUOpvNIdY — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) September 7, 2019

¡De selección!

Por el lado de Universitario, hay tres futbolistas que vienen con la motivación al tope porque acaban de ser convocadas al quinto microciclio de la Selección Peruana Sub 20. Ellas son Fátima Montalvo, Deyanira Mauricio, Xiomara Escudero, quienes buscarán lucirse y más aún si tienen al frente al clásico rival como Alianza Lima.

Al frente estará Alianza Lima que también tiene convocadas a la selección Sub 20 como Némesis Leal, buscará celebrar en Campo Mar para no alejarse de los equipos que lideran la tabla de posiciones. "No importa de qué equipo seas, esto es por el fútbol femenino en el Perú. Apoyemos esta iniciativa de igualdad, porque nosotras también #QueremosSerVistas. El cambio lo haremos todos juntos", dijo Kiara Larrea en la previa del clásico.

Como se recuerda, el encuentro de ida entre Alianza Lima y Universitario de Deportes fue un empate de 1-1 por lo que, el partido del domingo será más que especial en su lucha por la igualdad.

Programación fecha 11 | Zona Lima Futbol Femenino

5:30 p.m UCV vs Cantolao | sábado

9:00 a.m. Municipal vs San Martín | Buenos Airees – Corrillos

11:00 p.m. Universitario vs Alianza Lima | Campo mar – Campo 2

3:30 p.m. Sporting Cristal vs Sport Boys | La Florida