Manuel Barreto sobre Claudio Vivas: "No hay necesidad de hablar de esa persona" [FOTO]

Sporting Cristal volvió al triunfo el último domingo. El conjunto celeste necesitaba sí o sí sumar de a tres para no alejarse en la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras empatar en la anterior jornada en el Alberto Gallardo.

Pero Sporting Cristal no llegaba de la mejor forma para el duelo ante el Deportivo Municipal. En un comunicado oficial dado a conocer el martes 10 del presente mes, se informó que Claudio Vivas ya no era más estratega del cuadro celeste.

Esta noticia cayó como una especie de baldazo de agua fría para muchos hinchas celestes que, si bien reconocían que el equipo no andaba bien, confiaban en la recuperación en las siguientes fechas.

Días después, Sporting Cristal hizo oficial que las riendas del club las tomaría Manuel Barreto. La 'Muñeca' venía dirigiendo a la reserva y ya estaba en el Rímac desde el 2016. Con la designación, Vivas se manifestó para el medio "Las voces del fútbol" aclarando que los directivos querían que Barreto asuma desde la salida de Mendoza.

Consultado sobre su relación con Manuel Barreto, el argentino declaró que "tenían conversaciones como profesionales", pero que todo se quebró cuando "discutieron por un jugador". Desde allí, el intermediario fue Jorge Soto.

Ahora último, hace instantes, Manuel Barreto fue entrevistado por RPP Noticias y tocó el tema de Claudio Vivas.

"Es un momento de tranquilidad. Recibí un caluroso saludo por parte del comando técnico de Mario Salas", dijo Barreto. Segundos después, el exdelantero de Bolognesi y Universitario agregó lo siguiente: "No hay ninguna necesidad de hablar de esa persona (Claudio Vivas). Lo positivo es que el equipo está bien y lo importante es Sporting Cristal".

El actual DT de Sporting Cristal reconoció que le ofrecieron el cargo cuando Alexis Mendoza se regresó a Colombia, pero enfatizó en que "no era el momento" y que estaba enfocado con la reserva que se encontraba disputando un torneo en tierras ecuatorianas.

⚽️🎙️ Manuel Barreto: "Cuando se va Alexis Mendoza, me llamaron pero yo estaba en Ecuador con la reserva. Esta vez he sentido que era la oportunidad, me pidieron que me haga cargo del equipo hasta el fin de año. Es una situación distinta" @FutComoCancha @RPPNoticias