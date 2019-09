ExJefe del Departamento de Arbiraje de la CONAR criticó duramente a los árbitros del fútbol peruano

El nivel del arbitraje peruano está provocando una serie de críticas. En la jornada ocho del Torneo Clausura, los jueces cometieron errores groseros que pudieron cambiar las historias de sus respectivos partidos.

En Cajamarca, Jesús Cartagena no cobró un claro penal a favor de Alianza Lima en los minutos finales, mientras que en el Monumental, Augusto Menéndez pasó por alto una falta dentro del área contra Andy Polar de Binacional que presuntamente favoreció a Universitario.

Pero ellos no son los únicos. Diego Haro, Víctor Hugo Carrillo, Luis Garay y todos los árbitros que forman parte de la CONAR están en el ojo de la tormenta por sus polémicas actuaciones. El problema no es de ahora, es de siempre.

Henry Hambetta, exJefe del Departamento de Arbitraje de la CONAR, ha trabajado con ellos y sabe muy bien lo que puede estar ocurriendo en la Videna. Según su opinión, los jueces nacionales no pasan por un buen momento porque no hay una estructura de trabajo.

"Hay que marcar una filosofía del arbitraje, creo que no hay una línea a seguir, los árbitros están arbitrando de acuerdo a lo que ellos creen, no se están tomando en cuenta consideraciones para las decisiones, no se toman en cuenta procedimientos y ahí la CONAR tiene una tarea alta para ajustar.

Los árbitros están arbitrando a su conveniencia. En Conmebol tenemos una línea, no interpretación, cero interpretaciones personales, las instrucciones se deben seguir de acuerdo a lo que quiere el fútbol actualmente y eso no está pasando a nivel nacional", señaló Gambetta al programa Las Voces del Fútbol.

Gambetta, quien actualmente se desempeña como observador del VAR y asesor internacional de árbitros, aseguró que si sus colegas van a continuar realizando un arbitraje personalizado, van a cometer más errores. "Son involuntarios, pero se dan porque no hay una línea a seguir", agregó.