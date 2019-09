Alianza Lima: Gustavo Zevallos y la medida que tomará por penal no cobrado a Ugarriza |VIDEO

En Alianza Lima se encuentra muy consternados por los errores arbitrales que tiene teniendo el equipo. Ante ello, el gerente deportivo victoriano, Gustavo Zevallos, aseguró que darán a conoce su malestar ante la comisión de árbitros (CONAR). Ayer ante UTC, no le cobraron un claro penal contra Adrián Ugarriza.

Tras su llegada a Lima procedente de Cajamarca, Gustavo Zevallos declaró. "Esperamos que exista alguna solución y mejoren las cosas. No estamos pidiendo ninguna ayuda porque no la necesitamos. Pero me parece que hay que tener un poco más de conciencia y hacer las cosas de una manera diferente para que nadie termine los partidos y estemos con esta insatisfacción por situaciones que se dan y no se cobran", expreso el directivo íntimo.

Luego, Zevallos dijo. "Acá hay una serie de intereses y es de todos. No quiero ser irrespetuoso, trato de ser lo más responsable, lo más directo y claro cuando se tienen que decir las cosas.

Ya no hay nada que reclamar, porque una vez que se acaba el partido no se puede hacer nada", agrega.

Zevallos conversará con la CONAR

Posteriormente, Zevallos manifestó que tendrá una reunión con la CONAR. "Seguramente, me acercaré nuevamente a la CONAR a conversar con el presidente, con el cual tenemos una relación de muchos años y solamente queremos que las cosas funcionen como tienen que funcionar. No entendemos como un penal que le cometen a Ugarriza no es sancionado, la verdad es que estamos preocupados y mortificados también", explicó,

Alianza Lima empató 1-1 ante UTC

Alianza Lima logró rescatar un empate ante UTC en Cajamarca. Sin embargo, pudo haberse traído los tres puntos si el referí (Cartagena) hubiera cobrado un claro penal a Adrián Ugarriza de parte de Emiliano Ciucci en el área.

Los íntimos ahora se alistan para enfrentar al Real Garcilaso (22 de septiembre) en Lima y luego, visitarán a Universitario (29 de septiembre) en el Monumental con solo la barra de local.