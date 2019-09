Pablo Bengoechea preocupado por el arbitraje previo al clásico con Universitario

Pablo Bengoechea, entrenador de Alianza Lima dio una extensa conferencia de prensa hoy hablando de los encuentros que se le viene ante Real Garcilaso y Universitario de Deportes. El DT íntimo se mostró preocupado por los errores arbitrales que viene pasando su equipo.

El técnico de Alianza Lima sostuvo que lo más importante ahora es el duelo ante los imperiales. "Lo más importante es el partido contra Real Garcilaso, si bien no han sumado la cantidad de puntos que deseaban y que no están en los primeros puestos, también recién han cambiado de entrenador, así que imaginamos el partido parejo, difícil pero hay que aprovechar la oportunidad pues jugamos de locales. Si bien solo queremos mirar a Garcilaso, de reojo vemos también el clásico. Tenemos la ilusión de hacer un buen partido, lograr una victoria y llegar bien a los partidos siguientes", manifestó el DT uruguayo.

Bengoechea mira de reojo el clásico

Respecto al Clásico, Bengoechea dijo. "Creo que todos los futbolistas cuando sale el calendario lo primero que miran es contra quién se debuta y cuándo es el clásico. Ya se comienza a vivir, es de los partidos más lindos de jugar, de los más importantes y las consecuencias de un resultado favorable o uno negativo son importantes".

Luego, el profesor se refirió al equipo que tendrá a la mano para enfrentar al Garcilaso. "Beltrán está recuperado, ya empezó la semana con normalidad. Para el próximo partido el único inconveniente que tenemos es la sanción de Cartagena. Vamos a intentar poner a lo que pensamos es lo mejor ante Garcilaso, sin pensar en que algunos tienen dos tarjetas amarillas. Para el clásico todavía hay tiempo", indicó.

Posteriormente agrega. "Llegamos como queríamos a esta zona del torneo, en los primeros puestos, y vamos a seguir intentándolo. Estoy muy conforme con lo que veo en el plantel, los que no están jugando están apoyando al máximo al que juega, agradezco el esfuerzo que hacen, tengo buenas sensaciones".

Preocupado por errores arbitrales

Con el tema de los árbitros, Bengoechea dijo. "Me preocupa cuando ven algo que no pasó, lo del otro día doy por hecho que el árbitro no lo vio. Es normal que el árbitro no vea todo, me parece que se equivocan o aciertan como todos. Esperamos que los árbitros no influyan en los resultados, eso sería ideal. Me parece que fue penal en el partido ante UTC pero el árbitro no la vio, qué vamos a hacer".

Para finalizar, se pronunció sobre el desempeño de Kevin Quevedo. "lo vemos muy bien, muy preocupado por seguir creciendo, creo que le hizo muy bien ese pasaje por la selección y ojalá lo podamos disfrutar".