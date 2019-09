Alejandro Hohberg: "Sabíamos que el empuje de la gente iba a ser importante"

Alejandro Hohberg no pudo anotar en el clásico, pero su participación fue determinante en el gol. El "Enano" desbordó por izquierda, sacó el remate que provocó el rebote Pedro Gallese para que el panameño Alberto Quintero marque el 1-0 definitivo.

Luego del partido, la figura de Universitario hizo un análisis de los noventa minutos jugados ante Alianza Lima. Resaltó la solidez defensiva de sus compañeros y agradeció el aliento de la hinchada que llenó el estadio Monumental.

"Arrancamos mejor que Alianza, sabíamos que el empuje de la gente iba a ser importante, después se emparejó un poco. En esa acción individual pudimos desequilibrar, Chiqui (Quintero) hizo el gol, terminamos bien el primer tiempo.

En el segundo tiempo ellos utilizaron su fortaleza que es el juego aéreo, tienen jugadores que van muy bien arriba y era lógico que por momentos íbamos a sufrir. Estamos siendo un equipo muy sólido atrás, los once jugadores colaboramos mucho para tener una solidez defensiva.

Nosotros siempre decimos que si podemos mantener el cero la mayor cantidad de partidos, adelante tenemos jugadores con gol que en cualquier momento aparecen", declaró Hohberg a Gol Perú.

Asimismo, el exjugador de Alianza Lima reveló que el técnico Ángel Comizzo no le da indicaciones antes de los partidos y afirmó que a diferencia de su anterior equipo, hoy se siente más protagonista en el juego.

"Ángel me da mucha confianza, a veces no me dice nada, me deja jugar totalmente libre y uno en la cancha siempre trata de encontrar rápido los espacios o darse cuenta dónde se encuentran los puntos débiles del rival. Siempre miro fútbol para saber en qué sector del campo puedo hacer la diferencia en cada partido

Cuando estuve en Alianza me entregué al máximo, fui lo más profesional que pude y lo mismo acá en la U. Hoy me toca asumir un rol más protagónico en el equipo, las cosas me están saliendo bien, estoy haciendo goles que son importantes y estar en una posición buena en la tabla a uno le da confianza", manifestó.