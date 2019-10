Pablo Bengoechea: "Entiendo a los técnicos, pero los partidos no se postergan por la convocatoria de jugadores"

En una semana llena de polémicas por la gran cantidad de convocados a la Selección Peruana que afectan a Universitario y Sporting Cristal, el entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea emitió una opinión sobre el pedido de los cremas para postergar el duelo. Lea con atención.

"La información que me dio Alianza a mí es que este año no se postergaba ningún partido a no ser por un desastre natural, pero no se postergaba por jugadores convocados.

Entiendo perfectamente a todos los entrenadores que les faltan jugadores, obvio que es una molestia pero las reglas del campeonato están hechas de esta forma. Se tiene que cumplir lo que se dijo en enero, todos tenemos claro el reglamento pero entiendo a los técnicos", señaló este martes en conferencia de prensa.

Sobre las posibilidades de Alianza Lima para salir campeón del Torneo Clausura, el "Profesor" aseguró que seguirán dando pelea a pesar que ya no dependen de ellos mismos.

"La peor semana para nosotros ya pasó, que fue la anterior. Estábamos a 5 puntos de Universitario y ahora estamos a 3, ellos juegan contra Cristal que es segundo. Lo que depende de nosotros lo vamos a intentar.

Todos estamos en situaciones límites, todos están peleando algo, cada 90 minutos son muy importantes. Si San Martín no gana, Boys lo puede pasar en el acumulado, imagínense la importancia de cada partido", manifestó.