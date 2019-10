Leao Butrón: "No creo que los árbitros estén favoreciendo a Universitario"

Leao Butrón sabe muy bien que los dardos y las polémicas contra el rival de toda la vida no le hacen bien al fútbol. El experimentado golero de Alianza Lima habló de los errores arbitrales que supuestamente habrían favorecido a Universitario y dejó un mensaje para resaltar.

"No creo que estén favoreciendo, los errores siempre van a existir, pero en los últimos errores el beneficiado ha sido Universitario, eso no quita el buen papel que están haciendo ellos y eso debe estar claro.

Creo que son errores casuales, hay que reconocer que alguna vez se han equivocado a nuestro favor. A veces te perjudican y otras van a tu favor, el problema está cuando siempre van a tu favor, eso ya no está bien", señaló Leao en el programa Las Voces del Fútbol.

De otro lado, el arquero de 42 años habló la competencia con Pedro Gallese y aseguró que siempre estará listo para apoyar al equipo. Este domingo volverá a ser titular contra la Universidad San Martín en el estadio Miguel Grau del Callao.

"En el arco cuando no tienes continuidad siempre es complicado, pero con el correr de los minutos vas sintiéndote mejor. Día a día trato de sacarle provecho a los entrenamientos, siempre hay nervios, más aún cuando no atajas seguido, pero espero seguir haciéndolo bien cuando me toque", afirmó.

Finalmente, Leao resaltó el triunfo logrado ante Pirata FC en Matute, tres puntos que les permiten seguir en la pelea por el título del Torneo Clausura.

"Más allá que sufrimos, pudimos sacar el partido adelante. Hemos sufrido más de la cuenta, en un partido que se presentó con muchas dificultades es importante salir ganador", manifestó.