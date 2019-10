¡Atención! Se aprobaron nuevos estatutos en la FPF [VIDEO Y FOTO]

Luz verde. La reunión que se llevó a cabo hace instantes en la Videna de San Luis acabó con la aprobación de los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol tras requerimiento por parte de la FIFA por lo que se vendrán cambios en el ente máximo del fútbol peruano.

El futuro del balompié nacional vivió un día más que importante y es que en la FPF se reunieron representantes de los clubes de la Liga 1 y de las Ligas Departamentales (25) para ver si se lograba los votos requeridos para aprobar nuevos estatutos.

Pero la mencionada cita generó molestias en varios equipos. Se conoció que, a diferencia de otras reuniones como las de agosto, no se permitió el ingreso de vicepresidentes, asesores y gerentes quienes tuvieron que esperar en las inmediaciones de la Videna.

Más allá de este hecho, se siguió con las votaciones aunque no se contó con la presencia de los presidentes de Binacional y Real Garcilaso por motivos ajenos y dieron como resultado: 34 votos a favor contra 7 en contra.

FPF: ¿Quiénes fueron los clubes que votaron en contra?

Muchos equipos no estaban de acuerdo con los nuevos estatutos planteados por la Federación Peruana de Fútbol. Los clubes que votaron en contra fueron Alianza, Cristal, Universitario, San Martín, Melgar y Ayacucho. Por su parte, Alfredo Britto, de la Liga Departamental de La Libertad, también votó por la no aprobación.

FPF: clubes que votaron por el no presentarían una impugnación

Tras la culminación de la votación, algunos dirigentes de clubes de Primera División se mostraron muy preocupados por lo que se vendrá en la FPF y mencionaron que no descartarían presentar una impugnación ya que 13 de los 25 miembros de las Ligas Departamentales ya culminaron período.

"No hemos tenido la oportunidad ni de que se nos escuche. Es lamentable. 13 de los presidentes de las Departamentales ya acabaron periodo. Es vergonzoso", declaró el gerente deportivo de Alianza Lima Gustavo Zevallos a su salida de la FPF.

FPF: día clave para el futuro del fútbol peruano

Resulta que el ente máximo del fútbol, la FIFA, viene haciendo como una especie de actualizaciones en sus normas dentro de las cuales se incluye que exista nuevos estatutos en las federaciones asociadas con el fin de que el deporte rey siga avanzando.

Es por ello que en el mes de agosto, se llevó a cabo una reunión en la FPF con los representantes de la Liga 1 y de las departamentales, quienes son los únicos responsables de decidir si se aprueban los nuevos estatus o no. Pero en la mencionada cita no hubo consenso ya que no se alcanzó los votos necesarios.

En los nuevos estatutos planteados por la FPF hay dos puntos que han generado la discordia de un grupo de clubes de la Liga 1. El primero tiene que ver con los derechos de imagen y comercial de los equipos ya que la Federación pasaría a tener el control y sería el encargado de repartir el dinero.

El segundo punto plantea que para postular a una nueva junta de la FPF, se tiene que tener como experiencia tres de los últimos siete años como dirigente deportivo, generando que haya menos posibilidades de elegir a nuevos miembros. Además, las departamentales seguirían siendo mayoría (son 25).

Hoy se realizará la segunda reunión con el objetivo de que se aprueben los estatutos. Sin embargo, los supuestos hechos de corrupción, reventa de entradas y los malos manejos que ha estado existiendo en la FPF, hacen que el panorama no sea el mejor y según fuentes allegadas, nuevamente no se volvería a alcanzar los votos requeridos.

Incluso, el representante de la Liga Departamental de La Libertad, Alfredo Britto, denunció que recibió la suma de 5 mil dólares un día antes de que se vote por los nuevos estatus. Este hecho generó revuelo por lo que el mismo presidente de la FPF, Agustín Lozano, salió a declarar que el mencionado aporte se hizo a todas las ligas departamentales como concepto de "ayuda".

FPF: ¿Qué pasaría si no se aprueban los nuevos estatutos?

FIFA esperaba que los nuevos estatutos se aprueben en agosto, pero al notar que hay problemas internos, pasó a actuar como observador y ya hay un representante en la Videna siguiendo de cerca el proceso. Si no se logra la aprobación, el ente máximo del fútbol mandaría una Comisión Interventora con el único fin de que se consiga la aprobación de los nuevos estatutos. También podría ocurrir que la FIFA sancione económicamente a la FPF.

FPF: El dilema de las Departamentales

Desde hace años se conoce que ciertos clubes de la Liga 1, jugadores, técnicos, etc, no están de acuerdo en que representantes de las Ligas Departamentales tengan más fuerza en las elecciones de la FPF. Otro tema es que muchos de sus responsables llevan más de 10 años en sus cargos sin haber logrado avances importantes en el interior del país.

FPF: En caso de aprobarse nuevos estatutos, ¿quiénes serían los nuevos representantes del fútbol peruano?

En caso haya consenso, los nuevos encargados de elegir el futuro del fútbol peruano serían:

Liga 1 (18 representantes que podrían ser 20)

Liga 2 (10 representantes)

Asociación de Jugadores (7 jugadores)

Asoc. de Árbitros 1

Asoc. de Entrenadores 1

Fútbol Femenino 1

Futsal 1

Fútbol Playa 1

Departamentales (25 representantes)