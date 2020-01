Alianza Lima: Gustavo Zevallos se refirió sobre la posible renovación de Kevin Quevedo

Alianza Lima va terminando de armarse para lo que será la temporada 2019 y en especial para el inicio de la Copa Libertadores que se encuentra próximo. Sin embargo, al margen de las contrataciones realizadas, al cuadro íntimo le queda aún el tema de Kevin Quevedo, quien terminó contrato con alianza al finalizar el año pasado y aún no se sabe cuál será su futuro.

El club blanquiazul ya arrancó con la pretemporada y el director uruguayo Pablo Bengoechea va tratando de formar el esquema que mejor le funcione y con el que mejor se adapte su equipo.

Por lo que a la vista de que el cuadro aliancista ya está prácticamente completo, salvo algunos rumores de contratación, se le preguntó a Gustavo Zevallos sobre Kevin Quevedo. “Quevedo finalizó su vínculo el 31 de diciembre. Ahora mismo no pertenece a la institución. No vamos a negar que él ha estado tres años con nosotros, pero ahora mismo no tenemos contacto”, declaró el gerente deportivo de Alianza Lima.

También aclaró la situación del director uruguayo y su posición con el caso del joven delantero peruano. “Pablo Bengoechea me comenta de los jugadores con los que contamos, hablar de los que no tenemos sería una irresponsabilidad y tratamos de darle seriedad a esto”, añadió sobre el caso de Quevedo.

Kevin Quevedo se aleja con esto cada vez más de Alianza Lima y su futuro sería incierto, el delantero arrancó de mala manera el año con la separación de la Selección Peruana Sub-23 por casos extra deportivos. A partir de ahí no se ha sabido mucho del delantero y al parecer el cuadro aliancista ya no le toma mucha importancia a esta historia.

Alianza Lima se prepara para la noche blanquiazul donde enfrentará a Millonarios de Colombia, pero antes tiene dos amistosos, el 15 de enero ante Cantolao y el 18 del mismo mes frente a la San Martín.

Alianza Lima | Kevin Quevedo Interesaría a Binacional

En los últimos días por redes ha corrido el rumor de que el delantero habría interesado al vigente campeón de la Liga 1, y es que a raíz de la buena temporada pasada y con la noticia de que Quevedo se encuentra libre, no sería raro que otros clubes se interesen en él y la primera oferta podría llegar desde Juliaca.

El delantero llegaría a reforzar el ataque de Binacional para lo que sería la Copa Libertadores y sería una gran opción pues el grupo de los de Puno no es de los más fáciles. Por ahora no hay nada formal pero de estarse confirmando en los próximos días sería un bombazo en el fútbol peruano.