Universitario: ¿Cuándo viaja el cuadro crema a Venezuela?

No hay tiempo para mirar atrás, Universitario ya olvidó la derrota ante Cerro Largo en la “Noche Crema” y alista maletas para ir a Venezuela por el duelo ante Carabobo por la Copa Libertadores.

Se ha revelado el itinerario que tendrá este domingo Universitario con miras a Venezuela. Esta tarde el club “merengue” saldrá de su concentración a las 16:15 horas rumbo al aeropuerto Jorge Chávez, el vuelo de los dirigidos por Gregorio Pérez debe partir a las 19:00 p.m. El conjunto crema llegará a tierras venezolanas con 20 jugadores comprometidos con ilusionar a toda una hinchada, aún no se sabe si Hohberg jugará.

Recordemos que la “U” ya se ha preparado para este duelo decisivo enfrentando a Huracán de Argentina, Boca Juniors y Cerro Largo de Uruguay, consiguiendo una victoria y dos derrotas respectivamente. En estos encuentros se ha mostrado un cuadro con buen juego y esperemos Gregorio Pérez logre pulir el equipo para este martes.

En una noche, con pedida de mano incluida en la tribuna, Universitario no pudo darle una alegría al pueblo crema tras perder ante Cerro Largo. No obstante, Jean Ferrari, gerente deportivo del club, se mostró positivo frente a la situación. “Nosotros sabemos que el objetivo es el día martes y es por eso que nosotros, sabiendo nuestras fechas y plazos, no podíamos hacer la presentación ni el viernes ni el domingo, la única fecha que nos quedaba era el sábado. Hoy fue una fecha maravillosa, espectacular, donde la gente se ha ido fascinada con el show”, declaró el ex futbolista.

Por otro lado, al conjunto venezolano no le va bien en la pretemporada, viene de perder 3 a 0 frente a Caracas FC, luego igualó frente a la Academia puerto Cabello y fue apabullado por el Deportivo Lara con un contundente 5 a 0, sin duda alguna el cuadro “merengue” viaja como favorito en esta ronda.

Recordemos que esta primera fase eliminatoria de la Copa Libertadores consta de dos partidos, el primero este martes en Venezuela a las 17:15 horas peruanas, y el segundo que será el 28 en el Estadio Monumental de Ate a las 19:30 p.m.