Luis Aguiar: "El campeonato peruano es más competitivo que el uruguayo en todo aspecto"

Luis Aguiar regresó a Alianza Lima luego de tres años y se encuentra contento por ello. En declaraciones que dio a una emisora de su natal Uruguay destacó las ventajas que tiene el campeonato peruano sobre la liga 'charrúa'.

“Un campeonato que es mucho más competitivo que el uruguayo. En lo económico no tiene comparación con Uruguay y en el juego tampoco. La liga es mucho más competitiva porque hay más equipos que están bien, donde puedes ir y trabajar tranquilos. En Uruguay no es así. Lamentablemente es la realidad”, manifestó en el programa Locos por el Fútbol, de FM Del Sol.

Luis Aguiar reveló en dicho programa que su contrato con Alianza Lima lo arregló en apenas dos minutos, luego de que el propio Pablo Bengoechea lo llamara.

“Sabía que iba a seguir jugando. Tenía opciones de Argentina pero no quería irme, hasta que apareció el llamado de Pablo (Bengoechea) y me vine de cabeza. Arreglé en dos minutos. En Perú me siento cómodo y querido”, expresó Aguiar, quien en 2017 fue campeón y figura defendiendo la camiseta de Alianza Lima.

El volante urugayo es consciente de lo que se le viene al club blanquiazul y aseguró que el equipo se ha reforzado muy bien para afrontar los torneos donde competirán.

“Ahora me veo en un lugar donde en un mes estaré jugando Copa Libertadores contra Nacional, Racing de Avellaneda y Estudiantes de Mérida. Tenemos muy buen equipo. Si jugamos la copa como tenemos que jugarla, esta vez en la fase de grupos tenemos serias chances”, señaló.