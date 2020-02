El once que planea usar Pablo Bengoechea para afrontar a Carlos Mannucci

La derrota en el debut de la Liga no hará desistir a Pablo Bengoechea en la idea de cambiar el esquema 3-5-1 que preparó durante las semanas de pretemporada, al contrario potenciar aspectos deberán reflejarse el domingo en Trujillo ante Carlos Mannucci para sumar la primera victoria.



El “profesor” ya alistó su pizarra y solo hará tres variantes posicionales. Steven Rivadeneyra debutará en el arco “blanquiazul” con el objetivo que pueda emular las actuaciones que tuvo en el 2019 con Municipal en la cual alcanzó 34 partidos en un gran nivel que lo llevó a ser considerado en uno de los mejores en su posición.



Kluivert Aguilar volverá a adueñarse del carril derecho luego de su participación en el Preolímpico sub 23 en lugar de Oslimg Mora, El lateral entiende mejor el sistema en realizar mejor el ida y vuelta.



Por último Francisco Duclos suplirá al suspendido Aldair Salazar aprovechando su perfil izquierdo y su buen juego aéreo en los balones detenidos. Los “íntimos” ya tienen el esquema y solo falta plasmar la idea en terreno de juego.

POSIBLE ALINEACIÓN:

Rivadeneyra, Aguilar, Beltrán, Duclos, Quijada, Gómez, Ballón, Ascues, Deza, Arroé, Balboa

EL DATO

Alianza Lima en el 2019 enfrentó dos veces a Carlos Mannucci. En Lima y Trujillo empataron a 2.