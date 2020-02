Carlos Ascues y Jean Deza regresan en el Alianza vs Municipal: la razón de Bengoechea para considerarlos

El preocupante arranque de Alianza Lima en este 2020 forzó a que Pablo Bengoechea reflexione y haga retornar a Carlos Ascues y Jean Deza al equipo titular frente a Deportivo Municipal, el último ensayo previo al debut en la Copa Libertadores frente al Nacional.

“Están a la orden, están habilitados. Mora está lesionado y Gómez suspendido, todos los demás están habilitados y voy a intentar formar el mejor equipo”, explicó el “Profesor”. De esta manera quedó confirmada el levantamiento de sus sanciones por haber protagonizado un escándalo extrafutbolistico la semana pasada.

A ello, el gerente deportivo Gustavo Zevallos reveló que el “Patrón” Ascues mostró su nuevo compromiso con la institución. “Es lamentable lo que sucedió pero ya pasó, le damos vuelta a la página, confiamos en su compromiso, sabemos que está poniendo de su parte, no tengo duda que es un jugador de nivel internacional”, expresó el dirigente blanquiazul.

En otro momento, Bengoechea advirtió al país que no den por “muerto” a Alianza. “Estamos super a tiempo de tener una gran temporada. Yo soñaba con tener otra oportunidad de estar en Alianza y disputar la Copa Libertadores. No nos den por muertos todavía”, señaló.

Finalmente, el estratega uruguayo habló de la realidad del fútbol de hoy. ¿Su continuidad en el club peligra? “Esto es fútbol, si los resultados no se dan, los entrenadores se van. Espero no equivocarme para no perjudicar en nada a Alianza por mis decisiones”, sentenció Pablo en conferencia de prensa.

¿Cuándo jugará Alianza vs Deportivo Municipal?

Alianza Lima jugará ante Municipal este viernes a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva en la fecha 5 del Torneo Apertura.