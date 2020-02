Torneo Apertura 2020: revisa la programación completa fecha 5 de la Liga 1

El Torneo Apertura 2020 sigue su curso. Hoy se dio a conocer los días y horarios de la fecha 5 de la Liga 1 Movistar que tiene como líder al cuadro de Binacional, último campeón del campeonato peruano.

Alianza Lima arranca la jornada cinco recibiendo a Deportivo Municipal (20:00 horas) . Ambos tiene el mismo puntaje en la tabla de posiciones. El otro duelo es UTC que enfrenta a Melgar en Cajamarca (15:00 horas).

El sábado, el líder, Binacional, visita a Carlos Stein desde las 11;00 horas. La jornada la cierra el otro puntero, Alianza Universidad recibe a Deportivo Llacuabamba a las 20:00 horas en el Heraclio Tapia.

Mientras que el domingo, Universitario y Sporting Cristal tendrán una dura tarea. Los cremas visita a Sport Boys y los celestes con Roberto Mosquera en el banco, visita a César Vallejo de "Chemo" del Solar.

¿Qué canales transmiten EN VIVO la Liga 1 Movistar?

La Liga 1 Movistar es transmitida por Gol Perú, único canal con los derechos.

Fecha 5

Viernes 28 de febrero

3:00 pm UTC vs Melgar

8:00 pm Alianza Lima vs Municipal

Sábado 29 de febrero

11:00 am Carlos Stein vs Binacional

1:00 pm Cantolao vs Grau

3:30 pm Cienciano vs Ayacucho FC

8:00 pm A. Universidad vs Deportivo Llacuabanba

Domingo 1 de marzo

1:00 pm USMP vs Mannucci

3:00 pm Boys vs Universitario

5:45 pm César Vallejo vs Sporting Cristal

8:00 pm Sport Huancayo vs Cusco FC