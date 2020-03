Alianza Lima vs Nacional: conoce el once que alista Bengoechea para la Copa Libertadores

Alianza Lima llega con la moral al tope en cuanto a resultado tras vencer por 1-0 a Municipal y aunque en los futbolístico todavía no demuestra su mejor versión tendrá la opción de alegrar a los hinchas debutando con un triunfo ante Nacional con un once ofensivo.

Pablo Bengoechea trabajará de forma intensa hasta el jueves y solo mantiene una duda para armar el equipo. Alberto Rodríguez quien fue cambiado a falta diez minutos para culminar el partido ante "muni" hará una prueba de esfuerzo para conocer si puede seguir participando en la zaga central.

El regreso de Adrián Balboa y Alexi Gómez se cae de maduro para tener velocidad con mayor población en el ataque. La buena noticia para el comando técnico es poder contar con Beto Da Silva quien fue inscrito en la Copa Libertadores y podría tener minutos.

Joazinho Arroé quien llega motivado luego de marcar un golazo la pasada fecha en la Liga 1 seguirá en el equipo ejerciendo la cuota de fútbol acompañado de la experiencia de Luis Aguiar quien tendrá la opción de poner la pausa cuando el equipo lo requiera.

POSIBLE ALINEACIÓN

Leao Butrón, Aldair Salazar, Rubert Quijada, Alberto Rodríguez (Carlos Beltrán), Alexi Gómez, Carlos Ascues, Josepmir Ballón, Aldair Fuentes, Luis Aguiar, Joazinho Arroé y Adrián Balboa.

¿CÓMO LLEGA NACIONAL?

Nacional de Uruguay no llega en su mejor momento al no conoce de victorias hasta el momento. El "Bolso" disputó cuatro partidos en lo que va del año, pero no ha ganado ni uno solo dentro de los 90 minutos de juego. Empató 4-4 ante River Plate en el Torneo de Verano, perdió 4-2 ante Liverpool en la Super Copa y en el torneo local cayó 2-0 ante Rentistas y empató 2-2 ante Cerro Largo.

¿CUÁNDO JUEGA ALIANZA LIMA VS. NACIONAL?

Alianza Lima y Nacional jugarán este jueves 5 de marzo, a partir de las 9:00 p.m en el estadio Matute.