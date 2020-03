Luis Aguiar "Conozco todo de Nacional, es un equipo copero"

El paso de Luis Aguiar por el Nacional de Uruguay fue buenísimo, ganando el Apertura y el Torneo Intermedio del 2018. Ello, sin duda, le servirá para ser el “espía” de Alianza Lima en los días previo al debut en la Copa Libertadores de América.

El volante de Alianza Lima, señaló que en los certámenes internacionales hay que competir con todo, más aún si se trata de rivales uruguayos.

“Nos ha tocado rivales difíciles. Este grupo está para pelear. En esta clase de torneos cambia la cabeza, uno corre más y trabaja el doble”, manifestó Aguiar, quien retornó a La Victoria después de tres años.

“Conozco todo de Nacional, es un equipo copero, sé cómo juega, cómo se mueve. Los compañeros me preguntan del rival y hablamos de ese tema. Esperemos que sirva de ayuda”, agregó el futbolista, quien es uno de los de mayor jerarquía en el equipo de Pablo Bengoechea.

El “Canario” arrancará de titular frente a su exequipo y desde hoy pensará en el compromiso del jueves en Matute. Para “Lucho” será vital ganar en el debut copero para llegar con los mejores ánimos al clásico del domingo ante la “U” en el Estadio Monumental.

“En Copa Libertadores no hay que confundir las cosas con eso de jugar lindo. En este torneo se juega a ganar, no para divertirse. Todos en Alianza lo tenemos claro y que no duden que vamos en busca de nuestros primeros tres puntos”, sentenció Aguiar.

Para el comando técnico, el volante uruguayo es el “estratega” dentro del campo. Se hizo grande en Peñarol jugar contra Nacional es un clásico para sus sentidos. ¡A ganarlo!

DATO: Luis Aguiar disputó 28 partidos con Nacional en la temporada 2018. Anotó 5 goles y fue pieza importante.