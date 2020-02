Roberto Mosquera sobre Jean Deza: “Que juegue bien donde le toque” [VIDEO]

Días de tranquilidad se respiran en La Florida. El DT de Sporting Cristal ya dirigió sus primeras prácticas y espera llegar de la mejor manera ante el duelo contra la Universidad César Vallejo, en donde tiene la misión de traerse los tres puntos para revertir la situación en la tabla de posiciones del Apertura de la Liga 1.

Es por ello que Roberto Mosquera fue consultado acerca de este choque correspondiente a la quinta fecha y aseguró que el equipo llegará de la mejor manera. Además, el experimentado estratega señaló que es consciente que el libro de pases está cerca de cerrarse.

Por ello, dejó en claro que, en todo caso, está conforme con el plantel que tiene y que no es la primera vez que agarra a un equipo que ya está armado. Sin embargo, Mosquera fue consultado por un jugador.

Resulta que este futbolista ha sido tema de los medios durante varios días y debido a la coyuntura, se le preguntó por su opinión acerca de Jean Deza, actual jugador de Alianza Lima.

“De Jean Deza no puedo opinar. Es un jugador de otro equipo, no me corresponde hablar”, expresó Roberto Mosquera. Segundos después, añadió lo siguiente: “Solo le deseo que juegue bien donde le toque”.

Como se recuerda, el exfutbolista de la UTC fue nuevamente ampayado en una fiesta y su actual situación con Alianza Lima pende de un hilo. Incluso se dice que hay malestar en el plantel blanquiazul por sus acciones fuera del campo de juego.

Roberto Mosquera y lo que dijo sobre el arco celeste

Al DT de Sporting Cristal le preguntaron qué arquero tenía más chances de ser titular. Ello debido al bajón de los últimos partidos de Patricio Álvarez y al actual titularato de Renato Solís. “Lo sabrán un día antes del partido con Vallejo”, sentenció Mosquera.

Sporting Cristal | La posición que ocuparía Christofer Gonzales

"La posición de 'Canchita' Gonzáles no le va a sorprender a nadie. Él sabe jugar por el medio o por las bandas. La inventiva del jugador va a ser lo que marque la diferencia", declaró el técnico de Sporting Cristal.