Pablo Bengoechea: “El discurso ya no se escucha, cuando eso ocurre, el DT se tiene que ir” [VIDEO Y FOTO]

Pablo Bengoechea no es más técnico de Alianza Lima. El uruguayo tomó la decisión de dejar de ser DT de los blanquiazules y lo comunicó a los directivos y jugadores el último sábado, a tan solo un día del clásico con Universitario.

Es por ello que una vez tomada la decisión, el mismo club informó que hoy lunes Bengoechea ofrecería una conferencia de prensa en donde daría los detalles de dejar el buzo íntimo tras regresar en junio del año pasado.

“El discurso ya no se escucha, cuando eso ocurre, el estratega se tiene que ir”, fue una de las frases que soltó el oriental de 54 años. Segundos después, el también exjugador de Peñarol agregó lo siguiente: "Siento que mi discurso cayó en un hueco, se me escucha pero no se me hace caso, por lo tanto prefiero dar un paso al costado. Si sigo acá, no seré yo".

Pablo Bengoechea, ex técnico de Alianza Lima: "siento que mi discurso cayó en un hueco, se me escucha pero no se me hace caso, por lo tanto prefiero dar un paso al costado. Si sigo acá, no seré yo. El problema no es con los dirigentes, es con lo vivido en estos dos meses" — José Varela (@theatharis) March 9, 2020

Pero eso no fue todo, Pablo Bengoechea continuó: "El problema no es con los dirigentes, es con lo vivido en estos dos meses", ello en referencia a lo que ha estado sintiendo en estas últimas semanas debido a los resultados y temas extrafutbolísticos.

Acerca de su relación con los jugadores, de quienes se dice no cumplieron con lo que les pedía el uruguayo, señaló que "Gran parte de culpa lo tengo yo por no convencerlos. Todavía no nos despertamos, no nos dimos cuenta que ya empezó el torneo, la Libertadores".

Alianza Lima | Pablo Bengoechea y su mensaje sobre dirigir en otro club

Consultado sobre lo que vendrá en adelante para él y de la posibilidad de dirigir en otro equipo peruano, Pablo Bengoechea dijo que no podría estar en la esquina contraria. "Me voy entendiendo que el clásico es Alianza y Universitario. Que puedo volver más adelante, pero tengo claro que nunca voy a jugar un clásico enfrentando a Alianza".

Pablo Bengoechea y lo que dijo sobre los hinchas blanquiazules

El ahora extécnico victoriano también le dedicó un tiempo a los hinchas, de quienes confía, seguirán alentando al club en este duro momento: "Me siento identificado con Alianza Lima. Ojalá sigan apoyando al equipo como lo han hecho hasta ahora. El pedido a la gente es que siga apoyando a la institución. Estoy muy agradecido con la gente de Alianza", finalizó.