Nelinho Quina: "De todos los equipos en los que jugué me quedo con Alianza Atlético"

Nelinho Quina, defensor de Universitario de Deportes, recordó algunos pasajes del inicio de su carrera como futbolista y confesó que si tuviera que elegir a un equipo, se quedaría con el Alianza Atlético de Sullana.

"Aunque haya debutado en Sporting Cristal me quedo con Alianza Atlético de Sullana porque ese fue el lugar que me dio la oportunidad de crecer como jugador. Ahí me sentí muy bien y soy agradecido. Algún día espero devolverle un poco de lo que me dio", indicó el futbolista en Gol Perú.

Después de ese paso por el norte del país, Quina llegó a Universitario de Deportes en la temporada 2008, donde, según él, siempre se sintió como en casa.

"Luego de hacer una buena campaña llego a Universitario, donde siempre me fue muy bien. Siempre me sentí en casa, como que vuelvo a nacer cada vez que llego a ese club", aseguró el zurdo de 32 años.

Respecto a lo que e viene en el país y en todo el mundo por el coronavirus, dijo que está aprovechando al máximo el tiempo en familia, aunque también se pone en el lugar de las personas más necesitadas.

"Paso más tiempo con mi familia pero también extraño el camerino y a los compañeros. Ojalá Dios quiera que esto acabe rápido por toda la gente que tiene necesidades", añadió