Alberto Rodriguez de cumpleaños: el motivo que le impidió jugar por Atlético Madrid

Alberto Rodríguez apaga 36 velas hoy 31 de marzo. El popular "Mudo", actual de jugador de Alianza Lima sigue demostrando su gran nivel en el fútbol peruano pese a su edad. Aquí te contamos la vez que reveló su frustrado pase al Atlético Madrid al lado de Cristiano Ronaldo.

El defensor de Alianza Lima, sorprendió en una entrevista el 2011 (Punto Final), que estuvo a punto de fichar por el Atlético Madrid cuando militaba en el Sporting de Braga.

Incluso, el "Mudo" contó que viajó a España con Jorge Mendez (su representante) para cerrar la negociación con el Atlético Madrid. Sin embargo, el cupo de extranjero impidió su fichaje. Finalmente, arregló con el Sporting Lisboa donde presentó varias lesiones que le impidieron tener continuidad.

Alberto Rodríguez también recordó cuando conoció a Cristiano Ronaldo. "Coincidíamos porque teníamos el mismo empresario (Jorge Mendes) y me fui a España porque había negociaciones con Atlético de Madrid que finalmente no se concretaron. Después nos fuimos a cenar y en el restaurante estaba esperando Cristiano Ronaldo. Yo pensé que no me conocía, pero cuando me saludó me dijo: "Hola Alberto", y yo me quedé sorprendido".

¿Por quién jugó Alberto Rodríguez cuando regresó al Perú?

Alberto Rodríguez regresó al Perú el 2015 tras casi una década en Europa. Volvió a Sporting Cristal donde estuvo hasta mediados del 2016 que fichó por Melgar.

Al año siguiente fichó por Universitario donde pasó tres temporadas. La última, no jugó ni un partido por una fuerte lesión y por decisión del entrenador, Ángel Comizzo.

Este 2020, arregló por Alianza Lima donde tiene jugado tres partidos del torneo local y dos por Copa Libertadores.

Alberto Rodríguez jugó el Mundial Rusia 2018

Alberto Rodriguez jugó dos de los tres partidos del Mundial de Rusia. El partido debut ante Dinamarca y luego ante Francia.

La Copa América de Brasil 2019, no fue convocado por estar lesionado en su club, Universitario. La selección peruana fue finalista con el anfitrión.