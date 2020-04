Universitario evalúa renovarle el contrato al panameño Alberto Quintero

Alberto Quintero, delantero de Universitario de Deportes, ha expresado su felicidad de distintas maneras desde que llegó al Perú así como a tienda merengue. Bajo grandes partidos, logró que la hinchada crema lo quiera, respete y sea adoptado como uno de los suyos.

El panameño, uno de los referentes del plantel de Gregorio Pérez, tiene pensado en quedarse muchos años más en la 'U' y aunque pareciera muy pronto (más aún por la coyuntura que se vive por la pandemia del coronavirus), los directivos quieren asegurar al futbolista centroamericano.

Sucede que el contrato de Quintero culminará a fines de año y la idea principal es plasmar una renovación con el elemento. Esto ocurre dado que a inicios tuvo varias ofertas que significaron, en su momento, un peligro para la 'U': de haber partido, hubiese perdido peso ofensivo.

El amor que tiene por Universitario, sumado a la tranquilidad que le ha ofrecido el Perú a él y a su familia, son puntos que toma muy en cuenta. Es por ello que, incluso, a pensado en retirarse con la 'mica' merengue.

“Yo siempre he puesto el pecho y he demostrado el cariño que le tengo a la institución. La verdad es que me quiero quedar en la ‘U’ por mi familia, por mis hijas”, dijo el año pasado el habilidoso jugador panameño y esa misma sensación se mantiene firme hoy por hoy.

Lucha dirigencial en Universitario

Los problemas administrativos en Universitario no son ajenos. Tanto Carlos Moreno, que tiene el respaldo económico en la 'U' de parte del Fideicomiso Coril, así como Solución y Desarrollo, que tienen la inscripción en Registros Públicos, continúan en el debate sobre quién lidera el timón.

Eso sí, la lucha dirigencial no será un obstáculo para que Alberto Quintero. Ambos coinciden en que el seleccionado panameño es de vital importancia en el plantel de Universitario. De concretarse, sería su quinto año consecutivo.