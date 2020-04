Coronavirus: Diego Penny protagoniza genial video para ayudarte a ejercitarte desde casa

La lucha contra el coronavirus continúa en nuestro país, y para poder vencerlo debemos de seguir en casa para prevenir el contagio. Sin embargo, hoy es el Día Mundial de la Actividad Física, por lo que el Ministerio de Salud no quiere que te aburras y publicó un video con Diego Penny, para que te ejercites a la distancia.

Debido a la orden de aislamiento obligatorio que ha sido impuesta en todo el Perú, varias personas sienten que están perdiendo forma física por no poder movilizarse. Por esa razón el Ministerio de salud, de la mano de la Liga 1 Movistar, tuvieron la genial idea de preparar una sorpresa para todos los peruanos en la que se incluye la presencia del actual arquero de la San Martín.

La publicación de Twitter viene acompañada la siguiente frase: “Día Mundial de la Actividad Física. ¡El siguiente video te dará ganas de hacer ejercicio! Gracias al apoyo de la Liga 1 Movistar”. El mensaje tiene incrustado el video donde se observa a Penny en diferentes actividades físicas.

¿Cuántos días de cuarentena van?

Recordemos que, esta es la tercera semana de cuarentena impuesta para evitar la propagación del COVID-19. El aislamiento, que ya lleva 22 días, tiene como fecha final el 12 de abril, aunque aún no se sabe si este se ampliará. No obstante, de no continuar, lo más probable es que varias medidas, como la inamovilidad total en algunas horas, siga prevaleciendo.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en el Perú?

Actualmente los casos de coronavirus en el Perú se han elevado hasta los 2,561 contagios. Mientras que los fallecidos se han incrementado a 92 personas. Sin embargo, nuestro país es el que más pacientes recuperados tiene de todo Sudamérica, con una cifra de 997 dados de alta.