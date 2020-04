Sporting Cristal: las metas que espera cumplir Horacio Calcaterra en su octava temporada

A pesar de los atípico que será el campeonato ante la paralización de la Liga 1 por el COVID-19, su objetivo será cerrar ocho años consiguiendo su cuartó título en Sporting Cristal. Horacio Calcaterra es una de las manijas que Roberto Mosquera busca potenciar conociendo las cualidades que el volante puede ofrecer en su esquema.

Horacio Calcaterra llegó en el 2013 por un pedido de Roberto Mosquera y su polifuncionalidad lo fue acomodando en distintas posiciones, pero esta temporada será el nexo de salida aprovechando su buen panorama y traslado seguro del balón con el objetivo que el equipo pueda sumar en posesión productiva.

"Roberto Mosquera en el 2012 una vez me cruzó en el supermercado y me comentó que no se había dado la posibilidad de traerme y en 2013 iba a tratar. Lo tomé como un halago pero no pensé que a fin de año se iba a retomar", recordó en el portal celeste el argentino nacionalizado peruano.

El volante tiene claro que Sporting Cristal no tuvo el mejor arranque del campeoanato, pero confía que pueda revertirse esa situación con trabajo. "No estamos en el mejor momento pero vamos a salir, la gente esperaba más de nosotros, hay que saber entender que también el club ha tomado otro camino y uno se tiene que adaptar a los cambios", señaló.

Por último reconoció que su ilusión es quedarse toda su carrera en la Florida por el cariño de todos los hinchas. "Hace 8 años que estoy en el club y siempre quisiera estar acá, si fuera por mí jugaría toda mi carrera acá, la gente me trata muy bien y hacen que quiera a este equipo".

EL DATO

Horacio Calcaterra llegó en el 2011 de Rosario Central para jugar en Unión Comercio.