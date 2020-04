Jhon Marchán y el duro reto que tendrá en Sporting Cristal

A pesar de no cumplir el sueño de debutar con Sporting Cristal, la posición y número de camiseta dentro del campo ya la tiene asignada. Jhon Marchán no solo utilizará la diez en su dorsal, sino que tendrá la confianza de conducir al equipo que deberá tener un resurgimiento en la Liga 1.

Jhon Marchán solo tuvo una semana de entrenamiento en La Florida antes que se inicie la cuarentena por el COVID-19 pero tiene claro que ser un nexo para la creación y el ataque será todo un reto a los 22 años.

"Durante la semana que estuve trabajando lo hice en mi posición, me gusta jugar de '10' y es allí donde el profesor me ha probado exigiendo al máximo mis cualidades, eso me agrada mucho", sostuvo emocionado en Ovación.

El volante aseguró que no le teme colocarse la dorsal "10" de un equipo histórico como Sporting Cristal, pero si lo llena de orgullo. "No siento presión, ese número me da confianza. Me tocó pelear ese número y les pude dar confianza para que me lo dieran".

El volante realiza al pie de la letra cada entrenamiento que el comando técnico sugiere para no perder el estado físico y tres días a la semana se realiza video llamadas para conocer su rutina con el objetivo de no perder el seguimiento.

OTRAS OPCIONES



Christofer Gonzales. "Canchita" es polifuncional y pueda adaptarse como un volante de enlace si el comando técnico lo necesita.

Martín Távara. En el 2019 trabajó de forman constante como organizador y puede aprovechar su buena pegada para marcar diferencia.