André Carrillo sobre competencia en la Liga 1: “Son lentos. Es muy fácil” [VIDEO]

El atacante André Carrillo atraviesa por un buen momento en Arabia Saudita, donde defiende los colores del Al Hilal. La suspensión del fútbol frenó su actividad y en este tiempo tuvo la oportunidad de analizar sus pasos por distintas ligas, iniciando en el Perú.

La ‘Culebra’ ganó protagonismo a nivel local por sus grandes actuaciones con la camiseta de Alianza Lima, club del que también es hincha. Tras ello, llegó a Portugal, donde jugó por el Sporting de Lisboa y Benfica, e Inglaterra, defendiendo al Watford.

Finalmente recaló en Arabia, desde donde tuvo una entrevista con ESPN. Durante la charla, André Carrillo fue consultado sobre su pensar respecto al torneo peruano, llamado Liga 1, una calificación que respondió directo y con dureza, sin guardarse nada.

“En el Perú son lentos, sin agresividad”, expresó André Carrillo en el arranque de sus declaraciones, para luego dar pie a su explicación. “En Europa es muy agresivo porque al recibir el balón deben tener definido para donde controlar, sin pensar un segundo más”, añadió.

“Por un segundo más te comen, te quitan la bola”, resaltó el también atacante de la Selección Peruana. No obstante, eso no fue todo, pues también reveló la visión general que tienen desde el extranjero sobre el fútbol local, lo cual no es una gran novedad.

“Todos los que estamos afuera y vemos el fútbol peruano decimos: ‘yo puedo entrar a ese campo y es muy fácil’. Al menos yo lo pienso así”, sentenció André Carrillo. Una verdad, por más cruda que parezca, refleja al fútbol peruano y las participaciones internacionales en Sudamérica lo confirman.