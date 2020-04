Mata sobre Eden Hazard: "Era el mejor de la Premier. Ganaba partidos él solo"

En una reciente entrevista, Juan Mata habló de su presente en Manchester United y también de Eden Hazard, a quien calificó como el mejor jugador de la Premier League en su momento.

"Me encantaba jugar con y contra Eden Hazard. Para mí, durante muchos años, fue el mejor futbolista de la liga. Podía ganar partidos él solo. Yo entrenaba con él y sé lo bueno que puede llegar a ser”, señaló el español.

Asimismo, aseguró que pronto se verá la mejor versión del belga en Real Madrid. “Ha tenido muy mala suerte en su etapa en el Real Madrid por las lesiones, pero estoy seguro de que mostrará su nivel real cuando esté en condiciones de hacerlo y no esté lesionado. Además de él, ha habido otros muchos jugadores: Rooney, Giggs, Scholes, Lampard, Terry, Drogba... Es difícil elegir uno", dijo el ahora jugador del Manchester United”, añadió.

Por otro lado, el español analizó su momento en los ‘Diablos Rojos’. "No es fácil. Tampoco para el entrenador tomar esa decisión. Te sientes feliz cuando juegas mucho y eres importante para el equipo. Eso te ayuda a rendir mejor. Cuando te quedas fuera te enfrentas a dos desafíos: hacer frente a la situación y no rendirte y estar listo para jugar siempre. Cuando no eres la primera opción, no siempre es fácil", precisó.

Consultado por su mejor amigo en el vestuario, Juan Mata reveló que "es De Gea. Éramos amigos antes de jugar juntos aquí. Ander Herrera era un gran amigo y todavía lo es, pero ahora desde lejos".

El DATO

Juan Mata y Eden Hazard compartieron vestuario en el Chelsea durante dos temporadas.