Carlos A. Mannucci responde a jugadores: "Recibimos contrapropuestas fuera de nuestro alcance"

La decisión de la directiva de Carlos Mannucci, de aplicar la suspensión perfecta de labores en su plantilla, ha desatado una gran polémica en el torneo local. Esta medida ha generado que sus propios jugadores así como la SAFAP emitan comunicados rechazando dicha medida.

"A la propuesta realizada el día sábado 18 vía correo electrónico por el Club, como grupo de trabajadores, le alcanzamos, una vez más, una contrapropuesta durante una videoconferencia del día domingo 19 de abril de 2020. Sin embargo, lamentamos encontrarnos una vez más con una postura poco flexible por parte del club y que no consideraba las opciones presentadas por el grupo", refiere la misiva enviada por el plantel trujillano.

A esta postura se le sumó la Agremiación de Futbolistas. "Lamentamos profundamente la actitud del club Mannucci [...] Indigna leer un comunicado sesgado y tendencioso. Indigna, por ejemplo que NO mencionen que NO están al día en sus pagos y que ellos unilateralmente decidieron pagar solo un porcentaje de los sueldos de marzo. Indigna observar que la intención del club no es llegar a un acuerdo", declaran.

Carlos Mannucci responde a jugadores y SAFAP

Por el presente, el Club Carlos A. Mannucci informa a la comunidad deportiva, que en el difícil contexto económico que se encuentra atravesando nuestro país y el mundo en general, los ingresos de nuestra institución se han visto significativamente mermados por causas de fuerza mayor, como es el caso de una pandemia.

Por esto, se mantuvo conversaciones con el plantel profesional, así como también con la Agremiación de Futbolistas, presentando propuestas de reducción salarial temporal acordes a nuestra economía institucional afectada.

Lamentablemente, estas propuestas que mantenían importantes montos remunerativos fueron rechazadas, recibiendo contrapropuestas fuera del alcance de la economía del club. Ayer lunes 21/04, nuestra directiva recibió la negativa a la última propuesta presentada, y no recibiendo nuevas propuestas de parte del plantel, nuestra institución se ha visto en la imperiosa necesidad de aplicar la SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES, hasta 30 días posteriores y calendario de terminada la emergencia sanitaria conforme al Art. 3.5 del Decreto de Urgencia 038-2020.

Lamentamos profundamente no haber llegado a un acuerdo con la plantilla del equipo principal, así como también que un documento interno haya sido filtrado a los medios de comunicación, dejando en claro que nuestra directiva no ha sido responsable de esa difusión.

Finalmente, reiteramos nuestra disposición de velar por los intereses de todos nuestros trabajadores, y por ende dejamos la puerta abierta al diálogo, con la finalidad de llegar a acuerdos solidarios acordes con la realidad de nuestra institución y el país.