Rubén Techera sobre Jonathan Dos Santos: "Me hace recordar a Percy Rojas"

Palabra autorizada. Desde su natal Uruguay, donde pasa la cuarentena junto a su familia, el histórico Rubén Techera habló sobre la actualidad deportiva de Universitario de Deportes y elogió a Jonathan Dos Santos, a quien dijo le ve condiciones futbolísticas muy parecidas a Percy Rojas. Además, indicó que con la llegada de Gregorio Pérez, el cuadro crema recuperó su mística, su garra.

"Vivo a unos kilómetros de Montevideo y estamos bien, bastante organizados en esta cuarentena. Cumpliéndola como debe de ser. Extraño a mi nieta de cuatro años, nos comunicamos por videollamada, pero lo principal es estar bien y que esto pase. Este país (Uruguay) acató bastante bien la cuarentena", indicó de entrada el subcampeón de la Copa Libertadores con Universitario en 1972.

¿Le gusta esta nueva "U" con Gregorio Pérez a la cabeza?

Gregorio le ha dado la estructura al equipo, que no tenía el anterior equipo de Comizzo. Defensivamente el equipo está bien, seguramente le falta acople del medio para arriba, pero tiene un goleador como Jonathan Dos Santos que va a dar mucho que hablar. Lo conozco de acá cuando jugaba en Montevideo. Los tres uruguayos que contrató Universitario han sido acertados en sus respectivos puestos. Los tres son para la "U".

¿La "U" tiene a un crack en Dos Santos?

Este muchachos me hace recordar mucho a Percy Rojas, tiene un estilo muy parecido. Es muy vivo en el área chica, buen cabeceador, buen definidor. Me gusta muchísimo Dos Santos. Está a préstamo en Universitario y si sigue así, haciendo una buena campaña seguramente su club lo va a pedir de regreso o van a decidir venderlo. Ojalá la "U" pudiera comprarle el pase, sería ideal, pero ya sabemos que por la situación del club es muy difícil.

Muchos creen que Gregorio Pérez es ideal, perfecto, para Universitario. ¿Usted también lo piensa así?

Con Gregorio, Universitario recuperó la garra que me parece el año pasado había perdido. Es un técnico que siente el fútbol y como él lo siente asó se lo transmite a sus dirigidos. Eso es lo importante. Con él se recuperó la mística. Es un técnico con mucha experiencia y lo principal es que es un señor. No es un ningún chanta, no es un aprendiz. Ya tiene su recorrido.

¿Qué podríamos decir de Luis Alonso y Federico Alonso?

De Alonso no puedo decir mucho porque no me acuerdo mucho de él. Lo vi poco. De Urruti sí porque jugó en Peñarol y tiene el ADN de Universitario. Es también muy vivo, muy rápido, además también tiene su cuota goleadora. Yo digo que si Urruti y el panameño Quintero van bien, desbordan y tiran la pelota al medio, Dos Santos va a hacer 1 ó 2 por partido. Lo van a hacer goleador.