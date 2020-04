Marcelo Vivas desde Argentina: "Extraño que me puteen"

Con la paralización del fútbol debido a la crisis sanitaria del coronavirus, los jugadores y entrenadores aprovechan no solo para mantenerse activos en redes sociales, también en dialogar con la prensa sobre la actualidad y sus respectivos intereses.

En ese sentido, Marcelo Vivas, actual estratega de Sport Boys, habló desde su natal Argentina y sorprendió a más de uno al afirmar que extraña que lo “puteen” en el estadio.

"Se extraña, que si hay 10 mil personas, mil me estén puteando y que el resto me esté diciendo que cambio tengo que hacer, que cuando salgo de la cancha me acompañen los niños a la conferencia de prensa. De verdad que se extraña muchísimo", confesó en diálogo con Jorge Solari.

Por otro lado, Marcelo Vivas se pronunció sobre las medidas que debe tomar cuando las autoridades den el visto bueno de volver a jugar.

"Creo que tenemos que hacer una minipretemporada de tres a cuatro semanas como mínimo, espero que las autoridades no extiendan el torneo apenas lleguemos", agregó.

EL DATO

Marcelo Vivas fue el principal artífice de que Sport Boys salvara la categoría la temporada pasada.