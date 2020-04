¡Duro golpe! Sport Boys y la grave situación económica por el coronavirus

La situación en Sport Boys es complicada en lo económico. La administración de Johan Vásquez no encuentra salidas, pero tampoco le da respuestas al plantel de la "Misilera" que no cobró en el mes de marzo y mucho menos ve posible que pueda hacerlo este mes de abril.

Cuando inició la cuarentena, Johan Vásquez, administrador de Sport Boys, pidió paciencia a los jugadores, comando técnico y demás trabajadores del cuadro chalaco. Les indicó que estaba a la espera de que termine la cuarentena para poder cobrar las facturas que quedaron en aire por el Estado de Emergencia Nacional decretada por el Gobierno debido al Covid-19.

Pasaron los días, la cuarentena se extendió, no habían facturas cobradas, y la respuesta del directivo al plantel habría sido que estaba a casi nada de lograr un préstamo bancario con el cual poder cumplir al menos con el mes de marzo.

Esto tampoco sucedió y así la situación se puso muy compleja en Sport Boys. Y es que, por ejemplo, el paraguayo Luis Cáceres, uno de los últimos refuerzos en llegar, no cobra desde febrero. Recién hace unos días, Johan Vásquez le habría hecho llegar 2 mil dólares como parte de pago. A esto hay que sumarle que hay jugadores y demás trabajadores administrativos que cobran muy poco y se ven afectados con el pago del alquiler de sus casas y demás.

LÍBERO pudo conocer que en las últimas horas Vásquez, junto a miembros de su administración, sostuvo charlas con la Agremiación e integrantes del plantel y no plantea una forma clara de pagar marzo y abril. Lo único que señala es que se va a sostener lo que queda del año con el ingreso por el Consorcio (derechos de televisión), pero para eso debe de llegar a una reducción significativa (no indica cuánto) de los salarios, pues no quisiera llegar a la suspensión perfecta como otros equipos.

Lo cierto es que esta semana es muy complicado que pueda pagar marzo como se va diciendo y así van pasando los días y la incertidumbre crece en el plantel de Sport Boys, que tampoco podría acogerse a la suspensión perfecto al no estar al día en sus salarios.