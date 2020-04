Luis Urruti: "Estamos moviendo cielo y tierra para volver a Uruguay"

Luis Urruti habló para un medio importante de Uruguay y señaló que debido a que la cuarentena se va a extender en el Perú, y el coronavirus sigue cobrando víctimas, él está "moviendo cielo y tierra para volver a Uruguay que sabemos que no está tan complicado".

El jugador de Universitario agregó que él, junto a otros compatriotas, mantienen comunicación con la cancillería buscando conseguir un avión y permisos para volver.

"No está fácil la cosa acá en Perú. La cuarentena era hasta el 26 pero se va a extender. Estamos moviendo cielo y tierra con mi señora para volver a Uruguay que sabemos que no está tan complicado. Estamos luchando para que manden un avión. Acá hay uruguayos que quieren volver, como 50 varados. Desde Uruguay nos dijeron que están trabajando, estamos esperando. Nos contactamos con consulados y cancillería", indicó Urruti, clave en el éxito crema, en declaraciones al programa Tirando Paredes de su natal Uruguay.

Como se sabe, 'Tito' es uno de los extranjeros que se quedó en Lima durante esta cuarentena junto a Federico Alonso, Donald Millán y Alberto Quintero. El único extranjero de Universitario que volvió a su país fue Jonathan Dos Santos. Lo mismo el técnico Gregorio Pérez y su preparador físico Daniel Curbelo.

En otra parte de la entrevista con la radio uruguaya mencionada líneas arriba, Luis Urruti recordó su paso por Peñarol y contó que no tendría problemas en jugar en algún momento por Nacional.

"Cuando me llegó la oportunidad de vestir la camiseta de Peñarol, no lo pensé dos veces. Era mi sueño desde chiquito. No tuve suerte entre las lesiones y los problemas que hubo entre el técnico (Leo Ramos) y mi representante. ¿Si iría a Nacional? No tendría problemas, soy profesional. No tengo la vida resuelta ni mucho menos el futuro de mis hijos", finalizó el actual volante de Universitario.