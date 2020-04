Yoshimar Yotún puso al descubierto a Christian Cueva: "Tú no vas a volver a Alianza Lima"

La selección peruana alcanzó a clasificar al Mundial de Rusia 2018 gracias al compromiso y amistad que habitan dentro de la plantilla liderada por Ricardo Gareca. Ese es el caso del jugador del Cruz Azul, Yoshimar Yotún, y del futbolista del Pachuca, Christian Cueva.

Ambos fueron protagonistas de una amena conversación que se transmitió en vivo a través de la cuenta oficial de la selección peruana en Instagram. 'Yoshi' y 'Aladino' se animaron a contar algunas anécdotas así como algunas aspiraciones de cara al futuro.

En una de ellas, Cueva intentó convencer a Yotún para que evalúe la posibilidad de fichar por Alianza Lima cuando este tenga en mente retornar al fútbol peruano. Fiel a su estilo, el ancla de la 'Bicolor' salió jugando y dribleó a 'Aladino'.

"Que la gente sepa que tú eres celeste y te identificas con Cristal. Eso me parece muy bien. Has tenido buenos años ahí y has campeonado", refirió Cueva. "Lo que pasa es que tú quieres que juegue en Alianza", respondió Yotún.

"Pero ¿por qué no me dejas hablar? (risas) Estamos en una sociedad libre de expresión, las personas pueden comunicarse, conversar, dialogar", exclamó el ex volante de Sao Paulo. "Yo sé, pero ya te conozco y sé lo que vas a decir", refirió el ex jugador del Malmö.

"(risas). No lo que voy a decir sino lo conversado", detalló 'Aladino', quien no pudo preveer que 'Yoshi' estaba a punto de ponerlo al centro. "Mi compadrita Pamela (esposa de Cueva) sabe que yo no voy a ir para Alianza porque tú tampoco vas a ir para Alianza. Ya para qué vamos a tener esta conversación".

Esta declaración desató las risas de Cueva y su esposa, quien lo acompañaba en la transmisión vía Instagram. "Me has hecho reventar. Tú sabes que no estoy de acuerdo, la verdad que no", declaró el ex jugador de Krasnodar.

Christian Cueva y Yoshimar Yotún debutaron el mismo año. 'Aladino' lo hizo en la Universidad San Martín, mientras que 'Yoshi' se estrenó con la camiseta de José Gálvez. Ambos pasarían por Alianza Lima y Sporting Cristal respectivamente para emigrar al extranjero: en el caso de Cueva fue para retonar, ya que previamente había estado en Unión Española y Rayo Vallecano.